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السبيتان تؤدي اليمين الدستورية أمام النواب الاثنين خلفاً للفايز

الأحد، 22-01-2023 03:24 م

السبيتان تؤدي اليمين الدستورية أمام النواب الاثنين خلفاً للفايز

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الوكيل الإخباري - تؤدي النائب فليحة سلامة مقبول السبيتان، غدا الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلفا للنائب المفصول محمد عناد الفايز.اضافة اعلان


وكان المجلس أدرج على جدول أعمال جلسته التشريعية، كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم ع ت/5/8/98 تاريخ 19 /1/ 2023 والمتضمن بأن السيدة فليحة سلامة مقبول السبيتان هي الحاصلة على أعلى الاصوات ومن ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن دائرة (بدو الوسط/ البادية).

وتؤدي النائب السبيتان اليمين الدستورية سندا لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب بالنص التالي دون زيادة أو نقصان: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).

يشار إلى أن مجلس النواب صوّت الأسبوع الماضي على فصل النائب محمد عناد الفايز بالأغلبية.

 




 

 


 

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