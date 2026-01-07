السراحنة: سمعة الجامعات الأردنية تعكس تميز مخرجاتها في القطاع الصحي

11:50 ص

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، اعتزاز اللجنة بالكفاءة العالية التي تتمتع بها الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وما تحظى به من سمعة متميزة على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه السمعة تعكس تميز مخرجاتها في مختلف التخصصات، ولا سيما الصحية منها. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم الأربعاء، بوفد طلابي من برنامج الماجستير في إدارة وقيادة الرعاية الصحية في جامعة الزرقاء الخاصة.



واستعرض السراحنة خلال اللقاء طبيعة عمل لجنة الصحة والغذاء النيابية والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها دراسة القوانين والاقتراحات المرتبطة بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمين الصحي وسلامة الغذاء والدواء وما يتعلق بها.

