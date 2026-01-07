السراحنة: سمعة الجامعات الأردنية تعكس تميز مخرجاتها في القطاع الصحي

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم الأربعاء، بوفد طلابي من برنامج الماجستير في إدارة وقيادة الرعاية الصحية في جامعة الزرقاء الخاصة.
واستعرض السراحنة خلال اللقاء طبيعة عمل لجنة الصحة والغذاء النيابية والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها دراسة القوانين والاقتراحات المرتبطة بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمين الصحي وسلامة الغذاء والدواء وما يتعلق بها.
-
أخبار متعلقة
-
نواب يناقشون ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول
-
رئيس لجنة الصحة في الأعيان: إعادة تفعيل المجلس الصحي العالي يعزز الحوكمة
-
مذكرة تفاهم بين "الاستثمار النيابية" ومركز الحياة "راصد"
-
مالية النواب تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية والتعليم
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تبحث اتفاقية أبو خشيبة مع وزير الطاقة
-
مالية النواب تناقش اليوم تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية
-
"الطاقة النيابية": تشكيل لجنة للنظر بشكاوى متعلقة بقيمة فواتير الكهرباء
-
الفايز يدعو لاطلاع الأردنيين على وضع الضمان ويفتح ملف الاقتراض الحكومي