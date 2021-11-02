السراحنة لـ الوكيل: زيارة مؤسسة الغذاء والدواء الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- خاص - رجح رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور أحمد السراحنة أن تكون زيارة اللجنة لمؤسسة الغذاء والدواء في الأسبوع المقبل.

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وأضاف السراحنة اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن لجنة الصحة النيابية سترسل كتابا رسميا إلى مؤسسة الغذاء والدواء لتحديد موعد الزيارة، التي ستطلع فيها اللجنة على جميع أقسام ومختبرات المؤسسة وعلى ما تقوم به هذه المختبرات وعلى سير العمل بشكل عام.



وأشار السراحنة إلى أن اللجنة ستضع أيضا في برنامجها للأسبوع المقبل لقاء الدكتورة سناء قموه لمناقشة دراستها التي تحدثت عنها سابقا وربطتها بمأمونية الغذاء في الأردن.