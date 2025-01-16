 
الخميس 2025-01-16 02:25 م
 

السعود: ملك وشعب وجيش وأجهزة قدموا واجب الضمير لأهلنا في غزة

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لجنة فلسطين النيابية
الخميس، 16-01-2025 12:56 م
الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المهندس سليمان السعود إن صمود أهلنا في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، يبعث في نفوس أبناء الأمة على استشعار معنى الفخر، فقد وقفوا مدافعين عن القضية والحق بوجه أبشع احتلال إجرامي عرفه التاريخ.اضافة اعلان


وقال السعود في بيان باسم لجنة فلسطين النيابية إننا في لجنة فلسطين وإذ نرحب بقرار وقف إطلاق النار، لنعبر بعظيم الفخر والاعتزاز عن مواقف الأردن المساندة للأشقاء بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، فكان الوطن بقيادته جيشا وشعبا وأجهزة أمنية ومختلف السلطات برلمانا وحكومة وجميع أصوات الضمير في الأحزاب والإعلام، يقدمون واجب العون تجاه اهل القضية والحق.

وتابع السعود بالقول: إننا في لجنة فلسطين النيابية، نُشيد بالدور المحوري الذي قام به جلالة الملك عبد الله الثاني، حامل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في دعمه وجهوده ودفاعه عن القضية الفلسطينية، وقيادته للجهود الدبلوماسية الأردنية التي ما انفكت تطالب وتدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الصهيوني الغاشم عن غزة، ورفعت الصوت العربي والإسلامي عاليًا دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني. 
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ودعا السعود باسم لجنة فلسطين النيابية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لدعم الشعب الفلسطيني وإعادة اعمار القطاع، وضمان ديمومة قرار وقف إطلاق النار وتنفيذه كاملا. 

وأكد السعود أن لجنة فلسطين النيابية ستظل الصوت الداعم والمدافع عن القضية الفلسطينية، وستبذل كل جهدها لتعزيز صمود أهلنا في فلسطين ومواصلة الدفاع عن حقوقهم المشروعة، معبرا عن الفخر بجهود نشامى المستشفيات الميدانية الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية وكل أبناء الشعب الأردني الذين هبوا لعون غزة. 

وختم بالقول: إننا إذ نهنئ الشعب الفلسطيني لندعو العلي القدير أن يرحم أرواح الشهداء ويمن بالشفاء على المصابين، وأن يربط على قلوب أهلنا في غزة الجريحة.
 
gnews

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