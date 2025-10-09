السعود: وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء العدوان على غزة ​

ويثمّن السعود الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية، مؤكدًا أن موقف الأردن كان ولا يزال الأوضح والأثبت في المطالبة بوقف العدوان ورفض أي حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أشاد بالدور الإنساني والوطني الكبير الذي تقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي كانت في الميدان منذ اليوم الأول للعدوان، عبر إرسال القوافل والمساعدات والمستشفيات الميدانية إلى غزة، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك وبدعم من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وفي هذا الإطار، دعا المهندس سليمان السعود البنوك الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التبرع عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، دعمًا لصمود أهلنا في غزة ومساندةً لجهود إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الوقوف مع فلسطين اليوم واجب وطني وإنساني وديني، وأن الأردن سيبقى قلب الأمة النابض بالعروبة والإنسانية والمواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
