السعود: وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء العدوان على غزة ​

الوكيل الإخباري- في ضوء إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من القصف والمعاناة، يؤكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المهندس سليمان عبدالعزيز السعود أن الأردن يرحّب بكل جهدٍ يوقف نزيف الدم ويحمي المدنيين، مشددًا على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مدخلًا لإنهاء العدوان ورفع الحصار وبدء إعادة الإعمار بأيدٍ عربية خالصة تحفظ كرامة الشعب الفلسطيني وتعيد الحياة إلى القطاع الذي أنهكته الحرب.





ويثمّن السعود الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية، مؤكدًا أن موقف الأردن كان ولا يزال الأوضح والأثبت في المطالبة بوقف العدوان ورفض أي حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



كما أشاد بالدور الإنساني والوطني الكبير الذي تقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي كانت في الميدان منذ اليوم الأول للعدوان، عبر إرسال القوافل والمساعدات والمستشفيات الميدانية إلى غزة، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك وبدعم من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.



وفي هذا الإطار، دعا المهندس سليمان السعود البنوك الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التبرع عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، دعمًا لصمود أهلنا في غزة ومساندةً لجهود إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الوقوف مع فلسطين اليوم واجب وطني وإنساني وديني، وأن الأردن سيبقى قلب الأمة النابض بالعروبة والإنسانية والمواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

