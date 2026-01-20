السعود ونواب يثمّنون دعم إيطاليا لمشاريع البنية التحتية في المخيمات

02:06 م

زارَت لجنة فلسطين النيابية، برئاسة النائب سليمان السعود، اليوم الثلاثاء، وبحضور رئيس كتلة حزب عزم النائب وليد المصري، ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النائب حسين العموش، والنائب هايل عياش، دائرة الشؤون الفلسطينية، حيث شارك النواب في مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ مبادرة «المدن المستدامة: تطوير أنظمة الصرف الصحي في مخيم السخنة»، المموّلة من الجمهورية الإيطالية، وذلك بحضور السفير الإيطالي المعتمد لدى المملكة لوتشيانو بيتزوتي.





وعلى هامش التوقيع، عُقد لقاء مع السفير الإيطالي، أكد خلاله النائب سليمان السعود أهمية العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإيطالية، القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، مشيرًا إلى الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأشار السعود إلى أن متانة العلاقات الأردنية–الإيطالية تتجسّد في حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا موقف الأردن الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والدور الذي يقوم به الأردن بالتعاون مع شركائه الدوليين في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وثمّن السعود دعم الجمهورية الإيطالية لجهود جلالة الملك الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، ومساندتها للدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في إطار الوصاية الهاشمية، كما ثمّن السعود والنواب تنفيذ مبادرة تطوير أنظمة الصرف الصحي في مخيم السخنة، المموّلة بمنحة قدرها 1.75 مليون يورو، معربين عن شكرهم وتقديرهم للحكومة والشعب الإيطالي على دعمهم، إضافة إلى دعم إيطاليا المتواصل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



من جانبه، قال رئيس كتلة حزب عزم النائب وليد المصري إن توقيع الاتفاقية جاء ثمرة للجهود المتواصلة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتنفيذ هذا المشروع الحيوي في مخيم السخنة الذي يضم نحو سبعة آلاف لاجئ، مشيرًا إلى الدور الفاعل للمبادرات الملكية السامية في تحسين مستوى المعيشة في المخيمات، ومشيدًا بدور الوكالة الإيطالية للتنمية كشريك فاعل للأردن.



بدوره، أشاد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النائب حسين العموش بجهود دائرة الشؤون الفلسطينية في متابعة تنفيذ المشروع ومعالجة التحديات التي تواجه المخيمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، مثمّنًا دور زملائه النواب في متابعة شؤون المخيمات وخدمة سكانها.



وأكد النائب هايل عياش أهمية دور شركاء الأردن المانحين في دعم المخيمات والمجتمعات المستضيفة، وتعزيز الاستدامة وتحسين ظروف المعيشة.



من جهته، أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان أهمية المشروع، مشيدًا بالشراكة مع التعاون الإيطالي والدعم المتواصل من الحكومة الإيطالية، والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بدعم مشاريع التنمية المستدامة في المناطق الأكثر هشاشة في الأردن.



بدوره، شدد السفير الإيطالي لوتشيانو بيتزوتي على أهمية مشاريع البنية التحتية، مؤكدًا أن المبادرة تعكس التزام إيطاليا بدعم جهود الحكومة الأردنية في توفير البنية التحتية الأساسية وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وحماية البيئة وتعزيز صمود الفئات الأكثر احتياجًا.

