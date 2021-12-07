السفير أونيل يلتقي لجنة الصداقة الأيرلندية في الأعيان

الوكيل الإخباري - التقى السفير الأيرلندي في الأردن، الدكتور فنسنت أونيل اليوم مع رئيس وأعضاء لجنة الصداقة الأردنية الأيرلندية في مجلس الأعيان.

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وقدم السفير أونيل لمحة عامة عن التزام أيرلندا بتعزيز وجودها في الخارج من خلال افتتاح سفارات جديدة.

وأشار إلى أن الحكومة الأيرلندية وافقت على فتح سفارة في الأردن في عام 2019 تقديرا لدور الأردن الإقليمي ولسعيها نحو تقوية العلاقات السياسية الأيرلندية الأردنية وللمساهمة الرئيسية للأردن في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.



وركزت المناقشات على سخاء الأردن في استضافة اللاجئين والمساعدة المالية من أيرلندا لدعم هذا الجهد.

كما أطلع السفير أونيل لجنة الصداقة بالمبادرات الجارية في مجال التعاون المشترك في بعض القطاعات، بما في ذلك التعليم العالي. بما يشمل توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعات الأردنية والأيرلندية، فضلاً عن التعاون في برامج التدريب الطبي بعد التخرج للأردنيين في أيرلندا، إلى جانب المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.



وأشار السفير أونيل إلى التزام أيرلندا الراسخ والدائم بحقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق تقرير المصير في دولة مستقلة حرة.

وأشاد بإنجازات الأردن خلال 100 عام منذ تأسيسه، مشيرًا إلى أن أيرلندا تحتفل أيضًا بـ “عقد من المئوية” بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأيرلندية.

