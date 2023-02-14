الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 14-02-2023 12:29 م

السفير الكويتي مودعا المملكة: سيبقى الأردن في القلب

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، السفير الكويتي لدى المملكة عزيز الديحاني، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في الأردن.

وأكد الصفدي أن الأردن والكويت تربطهما علاقات متجذرة وتاريخية، كانت دوماً تصب في صالح خدمة البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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وأشاد الصفدي بالدور الكبير الذي قدمه السفير الديحاني خلال سنوات عمله الخمس سفيراً لبلاده في الأردن، حيث كانت له بصمات واضحة في تعزيز آفاق التعاون المشتركة في المجالات كافة.

من جهته قال السفير الديحاني، إنه فخور بسنوات عمله في الأردن، وقد لمس محبة وأخوة من الأردنيين كافة للكويت، وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي تربطه علاقات قوية ومتينة مع أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وأضاف السفير الكويتي: سيبقى الأردن في القلب، وكنتُ حريصاً طوال فترة عملي على تعزيز التعاون المشترك، فما يربط البلدين من علاقات يتوجب بناء أوثق العلاقات خدمة لصالح الشعبين الشقيقين.

 




 

 


 

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