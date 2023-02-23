السليحات: الأردن والعراق هما الأقرب في التعاون الاقتصادي المشترك

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور نمر السليحات، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية منها.وقال، خلال لقاء اللجنة اليوم الخميس، النائب الأول لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أحمد الجبوري والوفد المرافق له، إننا نتمسك ونتطلع لتكثيف جهودنا العربية العربية، خاصة أن الأردن والعراق هما الأقرب في التعاون الاقتصادي المشترك، لما له وفيه من عمق استراتيجي لكلا البلدين والشعبين.وأشار السليحات إلى أنه تم عقد اتفاقيات ثنائية مشتركة مهمة، كمشروع خط لنقل النفط عبر الأردن أو الربط الكهربائي أو إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة.وبين أن الأردن يتطلع لتنفيذ خطوات عملية يمكن لنا من خلالها المضي قدما في مشاريع حيوية واستراتيجية تهم البلدين وتسهم في تحقيق تطلعات الشعبين في المزيد من التقارب.ودعا السليحات إلى ضرورة أن يكون هنالك أفضلية للمنتجات الأردنية في السوق العراقي، وأفضلية للمنتجات العراقية في الأردن.وأوضح أن مجلس النواب أنهى الأسبوع الماضي إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، واصفا إياها بالموازنة الصعبة في مقدراتها، فيما أشار إلى أن تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية انعكست سلبًا على أرقام الموازنة.واستعرض السليحات مراحل اقرار مشروع الموازنة العامة بدءا من مناقشتها بين يدي اللجنة، والتي، نوقش خلالها موازنات المؤسسات والوزرات والدوائر الحكومية المختلفة، ومن ثم اقرارها من قبل مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي.وقال إنه تم إعداد تقرير تضمن 89 صفحة حول الموازنة وتوصياتها قُرأ على مسامع أعضاء مجلس النواب.من جهتهم، قال النواب: نضال الحياري وفليحة السبيتان وناجح العدوان وعمر الزيود وضرار الحراسيس، إن العلاقات الأردنية – العراقية متجذرة ومتينة أرسى دعائمها قيادتا البلدين.ودعوا إلى تعزيز العلاقات في المجالات المختلفة بين البلدين الشقيقين، لا سيما في التجارة والاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة، مشيرين إلى أن الأردن يتعرض لضغوطات كثيرة جراء مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى.