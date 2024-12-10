السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية بالتوافق

وتضم اللجنة كل من النواب إبراهيم الطراونة، المحامي محمد بني ملحم، الدكتور سليمان الخرابشة، رند الخزوز، محمد كتاو، الدكتور ناصر نواصرة، الدكتورة رانيا أبو رمان، الدكتور موسى الوحش، محمد البستنجي، المحامي عوني الزعبي، الدكتور نمر السليحات.
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