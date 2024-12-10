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السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية بالتوافق

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أرشيفية
الثلاثاء، 10-12-2024 11:22 ص
الوكيل الإخباري- انتخبت اللجنة المالية النيابية بالتوافق النائب الدكتور نمر السليحات رئيسا للجنة والنائب الدكتور سليمان الخرابشة نائباً للرئيس والنائب عوني الزعبي مقرراً للجنةاضافة اعلان


وتضم اللجنة كل من النواب إبراهيم الطراونة، المحامي محمد بني ملحم، الدكتور سليمان الخرابشة، رند الخزوز، محمد كتاو، الدكتور ناصر نواصرة، الدكتورة رانيا أبو رمان، الدكتور موسى الوحش، محمد البستنجي، المحامي عوني الزعبي، الدكتور نمر السليحات.
 
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