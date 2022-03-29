السماح بترشح أبناء البادية في غير دوائرهم الانتخابية

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لصالح السماح لأبناء البادية بالترشح في غير دوائرهم الانتخابية.

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وتنص الفقرة (ج) من المادة 9 في مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021، على أنه يحق لأبناء دوائر البادية الترشح في أي دائرة انتخابية محلية أو عامة.

كما وافق المجلس على شطب عبارة "يحق لغير أبناء هذه الدوائر الترشح فيها"، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلقة عليهم.

ووافق المجلس على الفقرتين (أ) و(ب) من المادة كما وردت في قرار اللجنة القانونية.

بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات أن الفقرة (ج) المادة جاءت من أجل تفرغ النائب لدوره التشريعي والرقابي وليس الخدمات.

وقال العودات خلال مداخلة له، إن الإصلاح السياسي يهدف للوصول إلى تعزيز قيّم المواطنة وتعزيز سيادة القانون.

وأضاف أن النائب في الأصل هو نائب وطن ويمثل جميع المواطنين وليس ممثلا عن منطقة محددة.