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الأربعاء، 01-06-2022 03:11 م

السواعير: طرح الثقة بوزير الطاقة في حال استمرار ارتفاع المحروقات

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية فراس السواعير عن عقد اجتماع للجنة الاثنين المقبل لمناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.اضافة اعلان


وقال السواعير لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة وجهت دعوة مفتوحة لكافة أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع في الساعة 12 ظهرا دون توجيه دعوة للحكومة، ومن ثم سيتم الإعلان عن نتائج الاجتماع في مؤتمر صحفي.

وأضاف أن اللجنة بصدد السير في القنوات الدستورية ومن ضمنها طرح الثقة بوزير الطاقة إذا ما استمرت الحكومة برفع الأسعار في ظل تآكل الأجور وارتفاع الأسعار.

وأشار السواعير إلى أن اللجنة ستدفع باتجاه إلغاء أو تخفيض الضريبة المقطوعة على المحروقات، لافتا إلى أن المواطنين هم الأكثر تأثرا في ظل ارتفاع الأسعار.

وتوقع انخفاض الطلب على المحروقات خلال الفترة المقبلة وسط مؤشرات لاستمرار الارتفاع، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف على المواطنين.

وكانت قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس الثلاثاء، رفع أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 والديزل والكاز، ليصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر حزيران 920 فلسا/ لتر بدلا من 885 فلسا/ لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلسا/ لتر بدلا من 1120 فلسا/ لتر.

وبحسب القرار أصبح سعر الديزل وسعر الكاز 685 فلسا/ لتر، بدلا من 650 فلسا/ لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، التي تبلغ كلفتها 11 دينارا و85 قرشا.

 




 

 


 

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