السياحة النيابية تبحث مع السفير الكوري تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكورية، النائب مجدي اليعقوب، خلال لقائه السفير الكوري لدى عمان، كيم دونغ جي، أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الكورية في المجالات كافة.

اضافة اعلان



وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، الذي حضر جانبًا من اللقاء الذي عُقد بدار مجلس النواب، إن العلاقات الأردنية الكورية "قوية متميزة"، داعيا إلى ضرورة البناء عليها لما يعود بالمصلحة على الشعبين الصديقين.



من جانبه، شدد اليعقوب، خلال اللقاء الذي تم فيه بحث العلاقات الثنائية، على ضرورة تعزيز مجالات التعاون السياحي، خاصة الدينية منها والعلاجية، فضلًا عن التعاون الاقتصادي.



وأشاد اليعقوب بما قدمته الحكومة الكورية للمملكة من دعم لقطاعات المياه والتعليم والسياحة.



بدوره، أكد السفير الكوري حرص بلاده على تعزيز الشراكة في المجالات كافة مع الأردن، لاسيما الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.