"السياحة النيابية" تزور جمعية وكلاء السياحة

الإثنين، 26-01-2026 06:02 م
الوكيل الإخباري - زارت لجنة السياحة النيابية، برئاسة النائب سالم العمري، اليوم الثلاثاء، جمعية وكلاء السياحة والسفر، بهدف الاطلاع على واقع قطاع السياحة والسفر في المملكة، وبحث أبرز التحديات التي تواجهه وسبل تطويره وتعزيز تنافسيته.اضافة اعلان


والتقت اللجنة خلال الزيارة رئيس مجلس إدارة الجمعية محمود الخصاونة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الجمعية طلال المجالي، حيث جرى نقاش حول آليات النهوض بالقطاع، وتحديث التشريعات الناظمة له بما يواكب المتغيرات الحالية.

وأكد العمري أهمية مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع السياحة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الأردن سياحيًا، مشددًا على ضرورة إيجاد مظلة جامعة للقطاع تعمل على توحيد الجهود وتنسيق الأداء بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الأردن يُعد مقصدًا مهمًا للسياحة العلاجية والدينية، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الميزات لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة عدم رفع أسعار رحلات العمرة على المواطن الأردني، وضمان استمرارية النشاط السياحي الديني.

كما دعا العمري إلى ضرورة  فتح أسواق سياحية جديدة لدعم تشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتطوير المنتج السياحي الأردني بما يعكس تنوعه وغناه، ويعزز جاذبيته أمام السياح من مختلف دول العالم.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب يوسف الرواضية، ونبيل الشيشاني، ومي الزيادنة، وجمال قموة، ونجمة الهواوشة، دعمهم الكامل لكافة الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع السياحة والسفر، مشددين على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستماع إلى ملاحظات العاملين في الميدان السياحي عند إعداد أو تعديل التشريعات، بما يخدم مصلحة القطاع والاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمود الخصاونة الدور الحيوي لقطاع السياحة والسفر في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية التعاون مع لجنة السياحة النيابية لتسريع وتيرة تعافي القطاع.

وبيّن الخصاونة أن عدد مكاتب السياحة والسفر في المملكة يبلغ نحو 815 مكتبًا، توفر ما يقارب 6 آلاف فرصة عمل، ما يستدعي توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة تضمن استدامة القطاع وتعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وطالب بتحديث قانون السياحة بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة، وخفض التكاليف التشغيلية، وفتح أسواق سياحية جديدة، إضافة إلى إعادة تسيير رحلات الطيران العارض (الشارتر) لما لها من دور مهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة، إلى جانب تشديد الرقابة على الجهات غير المرخصة حفاظًا على سمعة السياحة الأردنية.

كما دعا إلى انضمام الأردن لمنظومة الطيران العالمية، بما يعزز مكانته على خريطة النقل الجوي الدولية، ويسهم في دعم نمو القطاع السياحي وزيادة حركة الطيران، إضافة إلى توحيد رزنامة العطل في الدول العربية لتنشيط السياحة البينية.

وفي السياق ذاته، أكدت جمعية وكلاء السياحة والسفر أن رسوم رحلات العمرة ارتفعت من 25 دينارًا إلى 100 دينار، مطالبة بإعادتها إلى السعر السابق، حفاظًا على قدرة المواطنين على أداء مناسكهم بأسعار مناسبة.
 
 


"السياحة النيابية" تزور جمعية وكلاء السياحة

