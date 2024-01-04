"السياحة النيابية" تزور مواقع في عجلون

الوكيل الاخباري - زارت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية اليوم الخميس عدداً من المواقع في محافظة عجلون للاطلاع على الواقع السياحي في المحافظة .

اضافة اعلان



وقال رئيس اللجنة النائب مجدي اليعقوب، إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة للمواقع السياحية والأثرية في المملكة انطلاقاً من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني .



وأضاف، إن اللجنة اطلعت على واقع الخدمات المقدمة وبحثت عدداً من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، مؤكدا أهمية دعم السياحة في المحافظات بشكل عام ومحافظة عجلون بشكل خاص والتي تتميز بالطابع السياحي والاثري والبيئي.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

