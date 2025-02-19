"السياحة النيابية" تطالب بإنشاء استراحات حضارية

الوكيل الإخباري - طالبت لجنة السياحة والآثار النيابية وزارة الأشغال العامة والإسكان بإنشاء استراحات حضارية على طريقي عجلون - جرش والطريق الصحراوي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح وتعزيز الحركة السياحية.

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس اللجنة النائب وصفي حداد مع وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن في مبنى الوزارة.



وأكد حداد، أن هذه الاستراحات ستوفر سبل الراحة لمرتادي الطرق، ما يسهم في تنشيط القطاع السياحي، مبينا ضرورة وضع شواخص إرشادية مضيئة للدلالة على مواقع هذه الاستراحات، خاصة خلال الليل لضمان سهولة الوصول إليها.



وأشار إلى أن اللجنة تتابع جميع الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير القطاع السياحي بالمملكة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن وزير الأشغال أوعز بالبدء في تنفيذ هذه الاستراحات، حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار.