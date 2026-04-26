السياحة النيابية تلتقي مبادرة "سياحتنا جنتنا"

الوكيل الإخباري- التقت لجنة السياحة والآثار النيابية، برئاسة النائب المهندس سالم العمري، اليوم الأحد ، أعضاء مبادرة "سياحتنا جنتنا" برئاسة الناشطة ربي الضلاعين، لبحث سبل تنشيط السياحة الداخلية في محافظة الكرك، وآليات الترويج للمواقع السياحية والأثرية فيها.





وقال العمري إن القطاع السياحي لم يتعافَ بشكل كامل منذ عام 2020، نتيجة تداعيات جائحة كورونا وما تبعها من تطورات سياسية في المنطقة، الأمر الذي انعكس سلبًا على أدائه.



وأشار إلى أن الأردن يُعد متحفًا أثريًا مفتوحًا يضم أكثر من 16 ألف موقع أثري وسياحي، لافتًا إلى أن الاستفادة من هذه الثروة الوطنية تتطلب إصلاحات تشريعية تتيح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار، دون المساس بالبعد التراثي والتاريخي، بما يسهم في تنشيط السياحة المحلية.



وأوضح أن اللجنة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع السياحي، وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمعات المحلية، بما يحقق تنمية سياحية مستدامة.



وأضاف أن محافظة الكرك تمتلك مقومات سياحية وتاريخية مهمة، ما يستدعي تكثيف الجهود للترويج لها، مؤكدًا أهمية تمكين المجتمعات المحلية وفق احتياجاتها الفعلية لدعم الاقتصاد المحلي.



من جهتهم، استعرض المشاركون في المبادرة أبرز الأنشطة والبرامج التي ينفذونها، والتي تركز على تنظيم المسارات السياحية والترويج للمواقع التراثية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الإرث الثقافي.



وأكدوا أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية، وتوفير مزيد من الدعم لتوسيع نطاق عملهم، خاصة من خلال زيادة الرحلات ضمن برنامج "أردننا جنة" في محافظة الكرك، وتنويع المسارات السياحية ضمن البرنامج.





