السياحة النيابية تناقش اليوم آخر المستجدات التي تتعلق بقطاع النقل

الوكيل الإخباري - تناقش لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، الثلاثاء، آخر المستجدات التي تتعلق بقطاع النقل.

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وخلص لقاء جمع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء اللجان والكتل النيابية وعددا من الوزراء، إلى تشكيل لجنة نيابية حكومية تضم رؤساء لجان المالية والطاقة والنقل في مجلس النواب مع الوزراء أصحاب الاختصاص من الحكومة، لبحث الحلول التي قدمها رؤساء اللجان والكتل النيابية في ملف النقل، وغيرها من المقترحات.



وكان من المقرر عقد جلسة لمجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة أعمال الجلسة الرابعة، لكن رئيس المجلس أحمد الصفدي قرر تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقا.



