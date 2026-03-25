الأربعاء 2026-03-25 07:13 ص

السياحة النيابية تناقش اليوم تحديات القطاع في ظل الظروف الإقليمية

مبنى مجلس النواب
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، صباح الأربعاء، لاستكمال مناقشة قرار اللجنة المالية، المتضمن تقرير ديوان المحاسبة الثالث والسبعين لعام 2024.


كما يناقش المجلس، خلال الجلسة، كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون مُعدّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

وفي السياق، تجتمع لجنة التربية والتعليم النيابية للاطلاع على واقع التعليم في الجامعات الأردنية.

وتناقش لجنة السياحة والآثار النيابية التحديات التي تواجه القطاع السياحي في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

فيما تبحث لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة موضوع حجب المواقع والألعاب الإلكترونية الخطرة عن الأطفال.
 
 


