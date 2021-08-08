الأحد 08-08-2021
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الأحد، 08-08-2021 06:33 م

السياحة والآثار النيابية تزور عجلون

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الوكيل الاخباري - اطلعت لجنة السياحة والأثار والخدمات العامة النيابية، اليوم الأحد، على التحديات التي تواجه القطاع السياحي في محافظة عجلون.اضافة اعلان


وقال رئيس اللجنة، النائب عبيد ياسين، إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة للمواقع السياحية والأثرية في المملكة، لتفقد واقع الخدمات المقدمة، والاطلاع على نقاط الضعف، ومحاولة معالجتها، وأبرز التطلعات والرؤى المستقبلية التي تسهم في دعم السياحة بالمحافظات، من أهمها محافظة عجلون التي تتميز عن مختلف المحافظات بالطابع السياحي والبيئي.

 




 

 


 

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