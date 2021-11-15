السيرة الذاتية لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي

الوكيل الاخباري- تقلد عبد الكريم الدغمي عدة مناصب حكومية منها وزيرا للعدل ووزير للعمل ووزير للشؤون البلدية ووزير لشؤون رئاسة الوزراء.
وهو نائب مخضرم في مجلس النواب الأردني منذ أكثر من خمسة وعشرون عاما، من مواليد مدينة المفرق في عام 1955م.
معلومات شخصية
الميلاد: سنة 1955
متزوج وله ابنان وأربع بنات
المناصب التي تقلدها
عضو مجلس النواب الأردني منذ عام 1989
عضو مجلس أمناء جامعة آل البيت
رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب لعدت مرات
الدراسة:
بكالوريوس حقوق من جامعة بيروت العربية (لبنان)
عمل في مجال المحاماة (الأردن)
عضو مجلس النواب الأردني الحادي عشر (الأردن) 1993- 1989
وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة (الأردن) 1989
وزير العمل (الأردن) 1991
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء (الأردن) 1991
وزيرا للعدل 1996-1997
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