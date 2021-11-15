السيرة الذاتية لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي

الوكيل الاخباري- تقلد عبد الكريم الدغمي عدة مناصب حكومية منها وزيرا للعدل ووزير للعمل ووزير للشؤون البلدية ووزير لشؤون رئاسة الوزراء.

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وهو نائب مخضرم في مجلس النواب الأردني منذ أكثر من خمسة وعشرون عاما، من مواليد مدينة المفرق في عام 1955م.

معلومات شخصية



الميلاد: سنة 1955



متزوج وله ابنان وأربع بنات



المناصب التي تقلدها



عضو مجلس النواب الأردني منذ عام 1989



عضو مجلس أمناء جامعة آل البيت



رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب لعدت مرات





الدراسة:



بكالوريوس حقوق من جامعة بيروت العربية (لبنان)



عمل في مجال المحاماة (الأردن)



عضو مجلس النواب الأردني الحادي عشر (الأردن) 1993- 1989



وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة (الأردن) 1989



وزير العمل (الأردن) 1991



وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء (الأردن) 1991



وزيرا للعدل 1996-1997

