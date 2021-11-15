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الإثنين، 15-11-2021 03:31 م

السيرة الذاتية لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي

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الوكيل الاخباري- تقلد عبد الكريم الدغمي عدة مناصب حكومية منها وزيرا للعدل ووزير للعمل ووزير للشؤون البلدية ووزير لشؤون رئاسة الوزراء.

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وهو نائب مخضرم في مجلس النواب الأردني منذ أكثر من خمسة وعشرون عاما، من مواليد مدينة المفرق في عام 1955م.

 

معلومات شخصية

الميلاد: سنة 1955 

متزوج وله ابنان وأربع بنات

المناصب التي تقلدها

عضو مجلس النواب الأردني منذ عام 1989

عضو مجلس أمناء جامعة آل البيت

رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب لعدت مرات


 الدراسة: 

بكالوريوس حقوق من جامعة بيروت العربية (لبنان)

عمل في مجال المحاماة (الأردن)

عضو مجلس النواب الأردني الحادي عشر (الأردن) 1993- 1989

وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة (الأردن) 1989

وزير العمل (الأردن) 1991

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء (الأردن) 1991

وزيرا للعدل 1996-1997

 

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