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الإثنين، 21-03-2022 06:38 ص

الشؤون الخارجية النيابية تلتقي اليوم الصفدي للإطلاع على آخر المستجدات

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تلتقي لجنة الشؤون الخارجية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، للاطلاع على آخر المستجدات على المستويين العربي والدولي.

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وزار وفد من مجلس النواب، الخميس، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، للاطلاع على جهود خلية الأزمة في وحدة مركز عمليات الوزارة. 


وتستكمل اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب 2021، حيث أقرّت اللجنة خلال اجتماع عقدته الأحد، عددا من مواد مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.


 




 

 


 

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