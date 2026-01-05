"الشباب النيابية" تؤكد دعمها للمبدعين الأردنيين المشاركين في معرض JISTEF الدولي

05:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759818 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد المحارمة، عددًا من المبدعين والمبتكرين الأردنيين المشاركين في المعرض الدولي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة (JISTEF)، وذلك في إطار دعم الطاقات الشبابية وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع العلمي. اضافة اعلان





وأكد المحارمة أن الشباب الأردني أثبت قدرته على التميّز والمنافسة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن المشاركات المشرفة في معرض JISTEF تجسّد مستوى متقدمًا من الكفاءة العلمية والبحثية، وتبرز أهمية الاستثمار في العقول الشابة بوصفها ركيزة أساسية في مسيرة التحديث والتنمية الوطنية.



وأشاد المحارمة بالرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبالدعم والمتابعة المتواصلة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لقطاع الشباب والابتكار، مؤكدًا أن التوجيهات الملكية شكّلت مظلة داعمة ومحفزة لتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في مسارات الإبداع والريادة والتميّز العلمي.



وبيّن أن "الشباب النيابية" تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الابتكار وريادة الأعمال، وتعمل على تهيئة بيئة تشريعية داعمة للمبدعين والمخترعين، بما يسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع قابلة للتطبيق، ويوفّر فرص تشغيل نوعية للشباب.



بدورهم، أكد أعضاء اللجنة حرصهم على متابعة مخرجات اللقاء، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم المشاركين في المعرض الدولي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والبحثية، فضلًا عن توفير الحاضنات اللازمة لرعاية الابتكارات وتحويلها إلى نماذج إنتاجية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.



وخلال اللقاء، استعرض المشاركون ابتكاراتهم ومشاريعهم العلمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، إلى جانب أبرز التحديات التي يواجهونها، ولا سيما ما يتعلق بالدعم والتمويل والاحتضان والتشبيك مع القطاعين العام والخاص.



وفي ختام اللقاء، أوصت اللجنة بضرورة تقديم الدعم اللازم لتسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع للمشاريع الريادية، لما يمثله ذلك من حماية قانونية لأصحاب الابتكارات وتشجيعهم على مواصلة العطاء العلمي. كما شددت على أهمية توفير منح جامعية للطلبة من أصحاب الابتكارات والإبداعات، بما يمكّنهم من استكمال دراستهم وتطوير معارفهم ومشاريعهم.



وأكدت اللجنة كذلك ضرورة تعزيز التشبيك بين المبتكرين والوزارات والمؤسسات المتخصصة، بما يسهم في إيجاد شراكات فاعلة قادرة على احتضان الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق.



كما شددت على أهمية دمج مفاهيم الروبوتكس والذكاء الاصطناعي في مناهج المدارس الحكومية، بما يواكب التطورات العالمية وينمّي مهارات الطلبة في المجالات التكنولوجية الحديثة.



كما دعت إلى إنشاء منصة متخصصة للتواصل والتطبيق العملي تجمع المبتكرين مع أصحاب الخبرات والاختصاص، لتكون فضاءً داعمًا لتبادل المعرفة والخبرات وتوجيه الطاقات الإبداعية نحو مسارات عملية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة.



من جهتهم، عبّر المبدعون والمبتكرون عن تقديرهم لاهتمام لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، مؤكدين أن هذا اللقاء يشكّل حافزًا لمواصلة العمل والبحث والتطوير، وتمثيل الأردن بصورة مشرّفة في المحافل العلمية الدولية.

تم نسخ الرابط





