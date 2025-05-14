الأربعاء 2025-05-14 03:08 م
 

الشباب النيابية تبحث مواءمة التخصصات التقنية مع سوق العمل مع "البلقاء التطبيقية"

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جانب من الاجتماع
 
الأربعاء، 14-05-2025 03:02 م
الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، برئاسة النائب محمد هديب، اليوم الأربعاء، سبل مواءمة التخصصات التقنية في الجامعات مع متطلبات سوق العمل،  بحضور نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زيد عنبر.اضافة اعلان


وأكد هديب أن اللجنة تدرك حجم التحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل، لا سيما ما يتعلق بالفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى أن سوق العمل الأردني يشهد تغيرات متسارعة تستدعي تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل مستدامة، تواكب هذه التحولات.

من جانبه، استعرض  عنبر جهود جامعة البلقاء التطبيقية في تطوير برامجها التقنية وربطها مباشرة باحتياجات السوق المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تحديث التخصصات بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.

وبيّن عنبر أن الجامعة تعتمد على أنظمة حديثة لاستشراف احتياجات سوق العمل في السنوات المقبلة، ما يمكّنها من إعداد طلبة مؤهلين بكفاءات تتماشى مع متطلبات الشركات والمؤسسات.

كما أشار إلى أن الجامعة تطبق نظام الدراسات الثنائية، الذي يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، حيث يدرس الطلبة في الجامعة ويخضعون لتدريب عملي لدى مؤسسات شريكة، مثل شركات الأدوية في تخصص الصيدلة، ما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويزيد من فرص توظيفهم مباشرة بعد التخرج.
 
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