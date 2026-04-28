"الشباب النيابية" تلتقي منتخب قصار القامة

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد المحارمة، المدير الفني والمنسق العام للمنتخب الأردني لكرة القدم لقصار القامة عادل النظامي، والمدير العام للمنتخب لؤي الصمادي، إلى جانب عدد من ممثلي المنتخب.





وأكد المحارمة خلال اللقاء أن جلالة الملك يُعد الداعم الأول لكافة أبناء الوطن، مشددًا على اعتزاز مجلس النواب بالإنجازات التي يحققها الأردنيون في مختلف القطاعات، لا سيما الرياضية منها.



وأشار إلى تبني اللجنة لمطالب المنتخب والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، بما يشمل إيجاد مظلة رسمية لقصار القامة، وتأمين راعٍ رسمي، وتوفير مقر خاص للاعبين يسهم في تطوير أدائهم واستقرارهم.



وشدد على أهمية توحيد الجهود الرسمية لدعم هذه الفئة، بما يضمن استدامة عمل المنتخب وتعزيز حضوره في المشاركات الخارجية.



من جانبهم، استعرض ممثلو المنتخب خطة عملهم لعام 2026، والتي تتضمن برامج إعداد وتدريب مكثفة، وإقامة مباريات ودية مع مدارس حكومية وخاصة، إضافة إلى تنظيم معسكر تدريبي في سوريا.



كما تشمل الخطة استضافة المنتخب السعودي لقصار القامة في عمّان، والمشاركة في البطولة الدولية الثانية في جمهورية مصر العربية بمشاركة 10 دول عربية وأجنبية، إلى جانب الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم لقصار القامة التي ستقام في المملكة المغربية.



واستعرضوا مسيرة المنتخب منذ تأسيسه، وأبرز الإنجازات والبطولات التي شارك فيها، كما عرضوا تفاصيل الميزانية التقديرية الخاصة بالمشاركة في بطولة كأس العالم، المقررة في مدينة الرباط خلال الفترة من 10 إلى 20 تشرين الثاني 2026.



وأكدوا أهمية توفير الدعم اللازم لضمان مشاركة مشرّفة تعكس صورة إيجابية عن الرياضة الأردنية في المحافل الدولية.





