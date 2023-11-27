الشباب النيابية تلتقي وزير الشؤون السياسية

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية محمد المحارمة ان اللجنة، وانسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، قامت بإطلاق خطة وبرنامج عمل لتفعيل دور الشباب وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والحزبية.واضاف خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشا، وامين عام الوزارة علي الخوالدة، ان تمكين الشباب مسؤولية تشاركية تقع على عاتق الجميع.وأوضح المحارمة نحن أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي، والتي تتطلب أعلى درجات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل المؤسسات ذات العلاقة لتحقيق رؤية تحديث المنظومة السياسية.ودعا، وزارة الشؤون السياسية الى ضرورة تحفيز الشباب على المشاركة في العملية الديمقراطية وكذلك في الأحزاب السياسية.وتابع المحارمة أن القوانين الناظمة للحياة الحزبية منحت الشباب فرصاً غير مسبوقة في الوصول إلى مجلس النواب وتشكيل مستقبلهم السياسي.وقال إن ذلك يتطلب توفير حالة من الوعي الشبابي بأهميتهم وتغيير الصورة الذهنية عن الأحزاب والعمل السياسي بشكل عام وإدماجهم بطرق تضمن تكوين انتماء حزبي مبني على القناعات والاتجاهات.بدورهم، قال النواب : احمد الخلايلة، رمزي العجارمة ، عبير الجبور ، طلال النسور، ان مجلس النواب مصدر الاصلاحات السياسية، مضيفين ان لجنة التحديث السياسي المؤقتة التي اقرها مجلس النواب مؤخرا دليل على ذلك.ودعوا الى ضرورة تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية وتسهيل المشاركة بالأحزاب.من جهته، قال الخريشا ان اللجنة الملكية قامت بوضع مخرجات لتمكين الشباب من المشاركة بالعمل السياسي.ولفت الى ان اللجنة عملت على تقديم مشاريع قوانين متعلقة بقانون الانتخاب وتخفيض سن المرشح من سن 30 عامًا الى 25، قائلًا ان قانون الاحزاب عمل على تشجيع الشباب على المشاركة بالأحزاب وان لا تقل نسبة الشباب عن 20 % من عدد مؤسسي الحزب.وأوضح الخريشا كما عملت الحكومة على اصدار نظام لتنظيم ممارسة الانشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي تأكيدا على الدور المحوري للشباب في الحياة الحزبية والسياسية والذي يوفر مساحة آمنة لممارسة الانشطة الحزبية دون تقييد.واشار الى ان الوزارة قامت بتنفيذ التوصيات التي اصدرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عبر اصدار عدة انظمة بمشاركة الشباب وعقد لقاءات متعددة في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية في الحياة السياسية.وبين الخريشا أن نسبة مشاركة الشباب في الاحزاب بلغت 38 ‎%‎.وعرض لأبرز البرامج التي نفذتها الوزارة الموجهة لتمكين الشباب عام 2023-2024 وهي: تنفيذ برنامج تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية والجامعات الرسمية والخاصة وبرنامج انـا اشـارك - مؤسسة ولي العهد.وتنفيذ ورش تعريفية بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وخصوصا المتعلقة بالشباب.الى جانب اطلاق الحملة الوطنية بعنوان ( المشاركة مسؤولية الجميع ) لتعزيز الشباب والمرأة في الحياة السياسية، وتنفيذ ما يزيد عن 200 نشاط منذ اطلاق الحملة تنوعت بين لقاءات حوارية وجلسات توعوية وتدريبية ونشر فيـديوهات توعويـة حـول منظومة التحـديث السياسي.من جهة ثانية، كرمت "الشباب النيابية" رئيس الاتحاد الدولي لمنظمة Gamma المسؤولة عن رياضة الفنون القتالية المختلطة الدولية .واثنى المحارمة على جهود المنظمة، مؤكدا دعم هذه الرياضة وتشجيع الاقبال عليها.