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الأربعاء، 29-11-2023 05:04 م

‎"الشباب النيابية" و"سند" تبحثان فكرة إطلاق تحالف برلماني من أجل الشباب

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، محمد المحارمة، اليوم الأربعاء، وفدًا شبابيًا من جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، حيث تم بحث إطلاق تحالف برلماني من أجل الشباب في الأردن. اضافة اعلان


‎وقال المحارمة إن مجلس النواب، ممثلًا بـ"الشباب النيابية"، قد وضعا على عاتقهما بضرورة الانفتاح على جميع الجهات العاملة مع الشباب في الأردن، والاستماع إليهم، بمختلف مجالاتهم وتوجهاتهم وأفكارهم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لفتح كل قنوات التواصل مع الشباب والاستماع إليهم لتمكينهم وضمان وصولهم إلى مواقع صنع القرار.

كما أشاد بالفكرة الريادية التي تنوي "سند" تنفيذها، والتي تتمثل بإطلاق أول تحالف برلماني من أجل الشباب في الأردن، والذي من شأنه إيجاد منصة تفاعلية، يقدم من خلالها الشباب لمقترحاته وأفكاره ومبادراته، ومن ثم تقديمه لمجلس النواب.

من جانبه، قال رئيس جمعية "سند"، سلطان الخلايلة، إن هذا التحالف المنوي إشهاره، يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين النواب الشباب والعاملين في القطاع الشبابي، من خلال منهجيات عمل برامجية ومؤسسية، تضمن أن يقدّم الشباب من مختلف محافظات المملكة لأفكارهم وبرامجهم، ليتم تبنّيها من خلال النواب الشباب في البرلمان.

واستمع المحارمة، خلال اللقاء، الذي حضره عضو "الشباب النيابية" فراس القضاه، إلى سلسلة من الاقتراحات والمبادرات والأفكار التي قدّمها أعضاء بـ"سند"، والحضور.

 




 

 


 

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