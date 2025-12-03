"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب

05:26 م

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الشباب والرياضة النيابية، برئاسة النائب محمد المحارمة، اليوم الأربعاء، وزير الشباب رائد العدوان، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الشبابي وسبل تعزيز دور الوزارة في دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكين الشباب الأردني في مختلف المجالات.





وأكد المحارمة أن وزارة الشباب تُعد من الوزارات السيادية لما لها من تماس مباشر مع فئة الشباب، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة والوزارة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، بما يسهم في توفير بيئة داعمة للشباب وتمكينهم من مواجهة التحديات وتحقيق طموحاتهم.



وأشار إلى أهمية المبادرات الشبابية التي تجسّد صورة مشرقة للعطاء والانتماء، وتعكس طاقات شبابية تسعى بجدية إلى صناعة التغيير الإيجابي في المجتمع المحلي، مؤكدًا ضرورة توفير التدريب والتوجيه اللازمين لتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم في مجالات التطوع والتمكين وبناء القدرات القيادية، بما يعزز روح المبادرة لديهم.



ولفت المحارمة إلى أهمية رفع كفاءة البرامج الشبابية وتوجيهها بما يتوافق مع احتياجات الشباب ويواكب التطورات الحديثة، إضافة إلى دعم البنية التحتية للمراكز الشبابية وتوفير الموارد اللازمة لضمان استدامة البرامج والخدمات المقدمة لهم.



وفي ختام اللقاء، أكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية استمرارها في متابعة ملفات الشباب والعمل مع وزارة الشباب والجهات ذات العلاقة للنهوض بالعمل الشبابي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.



من جانبه، استعرض العدوان أبرز خطط وبرامج الوزارة المستقبلية، خاصة المتعلقة بتطوير المراكز الشبابية وتوسيع نطاق الأنشطة في المحافظات، وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة والعمل التطوعي والريادة.



كما قدّم شرحًا حول الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تهدف إلى بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ورفع الإنتاجية، مؤكدًا أن الاستراتيجية تعكس مستوى الاهتمام الكبير الذي يحظى به الشباب من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والذي وجّه الحكومة إلى تطوير استراتيجية وطنية تواكب احتياجات الشباب ودورهم المحوري في مستقبل الوطن.

