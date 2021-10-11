الشعب النيابية تؤكد أهمية إيجاد مشاريع إنتاجية وتنموية مستدامة بمناطق البادية



الوكيل الاخباري - أكد رئيس كتلة الشعب النيابية، ذياب المساعيد، أهمية إيجاد مشاريع إنتاجية وتنموية مستدامة لمناطق البادية الأردنية، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم اللازم للصندوق الهاشمي لتنمية البادية.



وقال، خلال لقاء عقدته الكتلة، اليوم الاثنين، مع مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية جمال الفايز، إن الصندوق بحاجة إلى مخصصات مالية، ليكون قادرًا على تمويل المشاريع التنموية، وبالتالي النهوض بواقع البادية، وصولًا لحلول جذرية لمشكلتي الفقر والبطالة.

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