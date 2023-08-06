الشوبكي : توجيهات من جلالة الملك لدعم المتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، دعم المجلس لمطالب المتقاعدين العسكريين، مشيراً إلى دورهم الكبير في مسيرة البناء الوطني وإنجازاتهم على مختلف الصعد.



حديث الصفدي جاء لدى استقباله في دار مجلس النواب اليوم الأحد، مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد اسماعيل الشوبكي والمدير المالي في المؤسسة العميد المتقاعد أحمد النسور، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب د. أحمد الخلايلة والنائب مجحم الصقور.



وقال الصفدي إن جلالة الملك وسمو ولي العهد يؤكدان باستمرار أهمية دعم المتقاعدين العسكريين، فهم الأصدق قولاً، والأخلص عملاً، وقدموا العديد من التضحيات فداءً للوطن والأمة.



وأكد الصفدي استعداد المجلس لنقل مطالب المتقاعدين العسكريين كافة إلى الحكومة ليتم بحثها والتسريع في إيجاد الحلول المناسبة لها وتذليل الصعاب حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة.



من جهته أكد الشوبكي أن المؤسسة تترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، لافتاً إلى أن برنامج رفاق السلاح الذي أشرف عليه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، كان إنجازاً وطنياً هدفه خدمة المتقاعدين العسكريين.

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وقدم الشوبكي والنسور جملة من المطالب العاجلة للمؤسسة، مستعرضين أبرز التحديات التي تواجههم، والحلول المناسبة لمواجهتها.