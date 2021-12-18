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السبت، 18-12-2021 04:18 م

الصحة النيابية: إذا قصرت الحكومة في ضبط حفلات رأس السنة سنطرح الثقة بها

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الصحة النيابية فريد حداد أنه سيتابع التوصيات التي تقدمت بها اللجنة لوقف وإلغاء كافة الاحتفالات والمهرجانات الفنية والغنائية بما فيها احتفالات رأس السنة.

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وقال حداد لـ"الوكيل الإخباري"، إنه على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ودخول المتحور الجديد "أوميكرون" إلى الأردن.


ورجح أن ترد الحكومة على توصيات اللجنة مطلع الأسبوع المقبل.

 

وأشار إلى أنه في حال وجدت اللجنة أي تقصير من الحكومة بهذا الشأن فإنها ستتبنى طرح الثقة عن أي وزير يثبت تقاعسه عن العمل.

 

وتوقع حداد أن يتم ضبط المشهد خلال الفترة المقبلة من خلال التشديد في تطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات الكبيرة وإجراء الفحوصات المخبرية قبل حضور أي حفل أو مهرجان.


وشدد على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وانتشار الأمراض التنفسية.


وأوصت اللجنة الأسبوع الماضي بضرورة وقف الاحتفالات والمهرجانات وخاصة الاحتفال برأس السنة في ظل استمرار ارتفاع الإصابات بالفيروس.

 




 

 


 

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