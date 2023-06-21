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الصحة النيابية بصدد عقد اجتماع مع الصحة لتقييم إجراءاتها ضد الحصبة

الأربعاء، 21-06-2023 01:50 م

الصحة النيابية بصدد عقد اجتماع مع الصحة لتقييم إجراءاتها ضد الحصبة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
طالب عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب تيسير كريشان وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة التي من شأنها ضبط الإصابات بمرض الحصبة وتتبع مصدر العدوى.اضافة اعلان


وقال كريشان لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يجب إطلاق حملة تطعيم واسعة تمتد للأشخاص الرُحل والذين لم يسبق لهم التطعيم ضد المرض وغير المسجلين لدى وزارة الصحة، لافتا إلى أنه يجب تتبع مصدر الإصابات الأخيرة وتحديد المخالطين وعزلهم لمنع انتشار المرض.

وأضاف أن اللجنة بصدد دعوة وزارة الصحة للاجتماع خلال الفترة المقبلة للوقوف على إجراءتها بهذا الشأن وتقييمها إذا كانت تتناسب مع الموقف الحالي، مشددا على أن اللجنة تعي خطورة انتشار المرض وخاصة أنه مرض معدٍ ويشكل خطورة على حياة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن غير المحصنين.

وكانت قالت وزارة الصحة لـ"الوكيل الإخباري"، في وقت سابق إنها ستبدأ بحملة وطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة في كافة مناطق المملكة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 97 حالة للإصابة بالمرض مؤخرا، وأنها قامت بتحصين نحو 17 ألف شخص لم يسبق لهم التطعيم ضد المرض علما بأن نسبة التطعيم ضد الحصبة في المملكة وصلت إلى 96%.

 




 

 


 

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