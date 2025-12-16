"الصحة النيابية" تؤكد أهمية تنشيط السياحة العلاجية

وأشار خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إلى ما تتمتع به المملكة من كفاءات طبية عالية وجودة متقدمة في مختلف التخصصات، إلى جانب التكامل بين العلاج والاستجمام.
وأوضح، أن اللجنة ستواصل متابعتها للملف الصحي وقطاع الأدوية، حيث ستعقد لقاءات مع الجهات المعنية والنقابات المهنية ذات العلاقة بهدف تذليل التحديات التي تواجه الكوادر الصحية والطبية وتعزيز بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف، إن "الصحة النيابية" يناط بها دراسة القوانين والقضايا والاقتراحات المتعلقة بالصحة العامة، والخدمات والتأمينات الصحية وسلامة الغذاء والدواء وكل ما يدخل ضمن اختصاصها.
ولفت السراحنة إلى أن اللجنة ستتابع عمل اللجنة السابقة وستعمل على مراجعة التشريعات ذات العلاقة بقطاعي الصحة والغذاء بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
منشور قصير عبر صفحة الكابتن الخشمان… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني.
-
دعوة نيابية بعطلة رسمية في الاردن الخميس
-
"الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
-
الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب
-
القاضي: مبارك للنشامى الأبطال وتحية تقدير لإخوتنا السعوديين
-
العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي
-
توضيح حكومي حول المنح والقروض الجامعية
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026