"الصحة النيابية" تؤكد أهمية تنشيط السياحة العلاجية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، أحمد السراحنة، أهمية تنشيط السياحة العلاجية، لما لها من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إلى ما تتمتع به المملكة من كفاءات طبية عالية وجودة متقدمة في مختلف التخصصات، إلى جانب التكامل بين العلاج والاستجمام.



وأوضح، أن اللجنة ستواصل متابعتها للملف الصحي وقطاع الأدوية، حيث ستعقد لقاءات مع الجهات المعنية والنقابات المهنية ذات العلاقة بهدف تذليل التحديات التي تواجه الكوادر الصحية والطبية وتعزيز بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.



وأضاف، إن "الصحة النيابية" يناط بها دراسة القوانين والقضايا والاقتراحات المتعلقة بالصحة العامة، والخدمات والتأمينات الصحية وسلامة الغذاء والدواء وكل ما يدخل ضمن اختصاصها.