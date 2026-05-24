الأحد 2026-05-24 05:46 م

الصحة النيابية تبحث تحديات الصيادلة وأطباء الأسنان

ز
جانب من الاجتماع
 
الأحد، 24-05-2026 04:36 م
الوكيل الإخباري-  استمعت لجنة الصحة والغذاء النيابية ، برئاسة النائب أحمد السراحنة، اليوم الأحد، إلى جملة من الملاحظات والتحديات التي تواجه قطاعي الصيدلة وطب الأسنان، وذلك خلال اجتماع حضره ممثلون عن القطاعين الصحي والنقابي.اضافة اعلان


وأكد السراحنة، بحضور النائب الدكتور عبد الهادي البريزات، أهمية تعزيز الحوار والتشاركية مع مختلف القطاعات الصحية، بهدف الوقوف على أبرز القضايا التي تواجه العاملين في المهن الطبية، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين بيئة العمل.

وأشار إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفي الصيادلة وأطباء الأسنان، لا سيما ما يتعلق بالتشريعات الناظمة للمهنة، وفرص التشغيل، والتحديات الاقتصادية والمهنية التي تواجه العاملين في القطاع.

وشدد السراحنة على أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات والتوصيات مع الجهات المعنية، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة، ويسهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة تضم النقابات المهنية ووزارة الصحة والمجلس الطبي، بهدف الخروج بنتائج علمية وعملية تسهم في معالجة التحديات المطروحة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 42.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026

أخبار الشركات بنك الإسكان يحتفل مع الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الـ80

ز

عربي ودولي غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهداء وجرحى

و

أخبار محلية الملك وماكرون يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار

سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم

عربي ودولي مستشار الزعيم الإيراني: إدارة مضيق هرمز "حق قانوني" لضمان أمننا القومي

و

شؤون برلمانية العمل النيابية تبحث في عجلون تحديات التشغيل وتعزيز مواءمة سوق العمل مع الاحتياجات المحلية

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى اجتماع خاص لوزراء خارجية الكتلة، الثلاثاء، للبحث في التصعيد بين إسرائيل وإيران، وفق ما أفاد مسؤول في مكتبها الأحد. وقال المسؤول إنه نظرا

عربي ودولي كالاس: استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" في أوكرانيا يندرج ضمن سياسة "الترهيب"

ز

أسواق ومال الحكومة المصرية تنفي إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه

العاصمة عمان

أخبار محلية 200 ألف مهندس في المملكة.. والنسبة هي الأعلى عالمياً



 
 






الأكثر مشاهدة

 