الصحة النيابية تبحث تحديات الصيادلة وأطباء الأسنان

وأكد السراحنة، بحضور النائب الدكتور عبد الهادي البريزات، أهمية تعزيز الحوار والتشاركية مع مختلف القطاعات الصحية، بهدف الوقوف على أبرز القضايا التي تواجه العاملين في المهن الطبية، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفي الصيادلة وأطباء الأسنان، لا سيما ما يتعلق بالتشريعات الناظمة للمهنة، وفرص التشغيل، والتحديات الاقتصادية والمهنية التي تواجه العاملين في القطاع.
وشدد السراحنة على أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات والتوصيات مع الجهات المعنية، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة، ويسهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة تضم النقابات المهنية ووزارة الصحة والمجلس الطبي، بهدف الخروج بنتائج علمية وعملية تسهم في معالجة التحديات المطروحة.
