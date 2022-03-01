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الثلاثاء، 01-03-2022 03:31 م

الصحة النيابية تبحث موضوع الأدوية الممانعة في الأردن

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال لقاء عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور فريد حداد، موضوع الأدوية الممانعة في الأردن، بحضور فريق من ممثلين منظمة الصحة العالمية.

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وقال حداد إن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها من العوامل الرئيسة التي تساهم في مقاومة المضادات الحيوية، مؤكداً دور الأطباء والمستشفيات في ضمان الاستخدام السليم للأدوية وتقليل تطور مقاومة المضادات الحيوية.


وأشار إلى ضرورة صياغة استراتيجية عابرة لجميع الحكومات لضمان استقرار التشريعات المعنية باستخدام الادوية، مؤكداً أهمية التشاركية بين مجلس النواب ممثلة بلجنة الصحة والبيئة النيابية ومنظمة الصحة العالمية.


من جهتهم أكد النواب، الدكتور تيسير كريشان ومحمد الشطناوي ورمزي العجارمة، الدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في تحسين البيئة الصحية في العالم، مشيرين إلى إن المنظمة رديف أساسي للمؤسسات الصحية في جميع دول العالم .


وأضافوا أن الأردن من الدول المتقدمة بمنع صرف أي أدوية تحتوي على مخدر طبي إلا بوصفة طبية، مؤكدين ضرورة تشديد ذات الإجراءات بخصوص المضادات الحيوية الهامة.

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