الصحة النيابية تدعو للوقوف على مشاكل تواجه القطاع الصحي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس وأعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية أهمية المرحلة المقبلة للوقوف على كل المشاكل والمعيقات، التي تواجه القطاع الصحي في الأردن، باعتباره أولوية قصوى.

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وقال رئيسها النائب الدكتور تيسير كريشان، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين، إن "الصحة النيابية" حددت في اجتماعها الخطط المستقبلية وآلية عملها للوصول الى حلول جذرية للمشاكل التي تواجه القطاع الصحي، خصوصًا مشكلة نقص الكوادر والأدوية في القطاع الصحي الحكومي.



وتابع أن اللجنة ستقوم على تجسيد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بشمولية التأمين الصحي لجميع الأردنيين، وإعادة السمعة المشرفة للقطاع الطبي في الأردن ودعم السياحة العلاجية التي يتميز بها الأردن.



وأوضح كريشان أن هناك العديد من المواطنين تقدموا بشكاوى تؤشر إلى معاناة مناطقهم من تلوث بيئي، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود للوقوف على حال تلك المناطق وإيجاد الحلول المناسبة لها.



بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: عبدالرحيم الأزايدة ومحمد مرايات وأحمد عشا وأحمد السراحنة وفراس القضاة، أهمية التشاركية مع لجنة الصحة والبيئة في مجلس الأعيان، بالإضافة إلى التشاركية مع المؤسسات والجمعيات والنقابات في القطاع الصحي، بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم للحد من المعيقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.



وفي بداية الاجتماع قالت اللجنة إنها ترفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل ليمن على جلالة الملك عبدالله الثاني بالشفاء العاجل والعودة للأردن أرضاً وشعباً سالماً معافى.



وأضافت نسأل الله أن يقي جلالة الملك من كل ضرا ومكروه، وأن يديمه لصالح أسرته الأردنية الكبيرة ولصالح أمته العربية والإسلامية.



وغادر جلالة الملك، أرض الوطن، أمس الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية، لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.