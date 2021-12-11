السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

الصحة النيابية ترفض إلزام طلبة المدارس بالتطعيم ضد كورونا

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السبت، 11-12-2021 12:18 م

الصحة النيابية ترفض إلزام طلبة المدارس بالتطعيم ضد كورونا

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية فريد حداد إن اللجنة أوصت بعدم إلزامية الطلاب تحت 16 عاما بأخذ مطعوم كورونا وعدم التضييق عليهم بهذا الاتجاه.

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وأضاف حداد في تصريحات تلفزيونية، السبت، أنه مع قرار وزارة التربية والتعليم في الاستمرار بالتعليم الوجاهي في المدارس وخاصة مع اقترابنا مع العطلة الفصلية للطلاب، بحسب رصد "الوكيل الإخباري".


وبيّن أنه في حال استمرت الإصابات بالفيروس فإن اللجنة مع أي قرار يراعي صحة المواطنين.


وأوصت اللجنة أيضا بالتريث ووقف إقرار بهيكلة وزارة الصحة ووقف إقراره والعودة عن قرار إلغاء المجلس الصحي العالي والذي من خلاله يجب أن تنفذ قوانين مثل قانون المساءلة الطبية والارتباط بين القطاع العام الخاص.


وأبدى حداد تحفظه على الحجر المؤسسي للمصابين بالمتحور الجديد أوميكرون.


وأشار إلى أن وزارة الصحة استوردت 200 إبرة "إكتميرا" تساهم في علاج فيروس كورونا في المراحل المتقدمة وعلى أي مواطن يحتاجها التواصل مع الوزارة لتأمينها له مجانا علما أنها لا تعطى إلا داخل المستشفيات وضمن بروتوكول خاص.

 




 

 


 

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