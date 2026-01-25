"الصحة النيابية" تزور المجلس العربي للاختصاصات الصحية

والتقت اللجنة أمين عام المجلس الدكتور عمر الرواس، ورئيس المجلس العلمي الدكتور إسماعيل مطالقة، حيث جرى بحث سبل دعم جهود المجلس وتعزيز دوره في خدمة القطاع الصحي، وتطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي المتخصص.
وأكد السراحنة أن الزيارة تأتي في إطار حرص اللجنة على تعزيز المكتسبات الوطنية في القطاع الصحي، ودعم المؤسسات العربية المتخصصة التي تتخذ من الأردن مقرا لها، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز منظومة الصحة والتعليم الطبي في المملكة.
وأشار إلى أن المجلس يعد مرجعية علمية ومهنية معتمدة في اعتماد البرامج التدريبية ومنح الشهادات الصحية التخصصية، وفق المعايير والممارسات الدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها في الارتقاء بمستوى التعليم الصحي والتدريب التخصصي في الوطن العربي.
وشدد السراحنة على استعداد لجنة الصحة النيابية الكامل للتعاون مع المجلس، والعمل على معالجة أي تحديات قد تعترض استمرارية عمله في الأردن.
بدورهم ، أشاد أعضاء اللجنة النواب: هايل عياش، وعبد الهادي بريزات، وأيمن أبو الرب، وحكم المعادات، وعبد الناصر الخصاونة، بدور المجلس المحوري في تعزيز كفاءة الكوادر الصحية العربية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدين أن استمرار عمله في الأردن يمنح المملكة مكانة متقدمة كمركز إقليمي للتدريب الطبي، ويدعم سمعتها في القطاع الصحي على المستويين العربي والدولي.
من جانبه ، قدم الرواس عرضا شاملا حول نشأة المجلس وأهدافه وتطور عمله، وبرامجه الصحية والتدريبية، وآليات اعتماد الشهادات الطبية، مستعرضا أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها المجلس خلال السنوات الماضية.
وثمن مستوى التعاون الذي يحظى به المجلس من قبل الأردن منذ نقل مقره إلى عمان عام 2013.
