"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير

وشدد شطناوي، خلال زيارة اللجنة اليوم الخميس، لمستشفيات البشير ولقاء مديرها الدكتور علي العبداللات، على ضرورة تحسين الواقع الصحي للمستشفى وزيادة عدد الكوادر الطبية وسد النقص الحاصل فيها.
وأشار إلى أهمية توحيد منظومة التأمين الصحي في المملكة، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أهمية المضي قدما في التأمين الصحي الشامل، وتقديم الخدمة الصحية الفضلى للمواطنين والمرضى.
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