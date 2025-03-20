الخميس 2025-03-20 06:34 م
 

"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الخميس، 20-03-2025 05:42 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، الدكتور شاهر شطناوي، أهمية إيلاء القطاع الصحي الأولوية القصوى وتحسينه والنهوض به.

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وشدد شطناوي، خلال زيارة اللجنة اليوم الخميس، لمستشفيات البشير ولقاء مديرها الدكتور علي العبداللات، على ضرورة تحسين الواقع الصحي للمستشفى وزيادة عدد الكوادر الطبية وسد النقص الحاصل فيها.


وأشار إلى أهمية توحيد منظومة التأمين الصحي في المملكة، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أهمية المضي قدما في التأمين الصحي الشامل، وتقديم الخدمة الصحية الفضلى للمواطنين والمرضى.

 
 
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