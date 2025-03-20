"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، الدكتور شاهر شطناوي، أهمية إيلاء القطاع الصحي الأولوية القصوى وتحسينه والنهوض به.

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وشدد شطناوي، خلال زيارة اللجنة اليوم الخميس، لمستشفيات البشير ولقاء مديرها الدكتور علي العبداللات، على ضرورة تحسين الواقع الصحي للمستشفى وزيادة عدد الكوادر الطبية وسد النقص الحاصل فيها.