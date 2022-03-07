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الإثنين، 07-03-2022 12:12 م

الصحة النيابية تطالب بمعايير واضحة وشفافة بشأن ابتعاث الأطباء

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور فريد حداد، ضرورة ان تقوم وزارة الصحة بوضع معايير واضحة وشفافة فيما يتعلق بابتعاث الأطباء والاختصاص لكوادرها.

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وطالب، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مناقشة موضوع الاقامات والمخالفات في وزارة الصحة، بضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتصويب أوضاع الابتعاث، والتراجع عن القرارات الخاطئة إن وجدت، وإعادة الحقوق لأصحابها.


وأشار حداد، بحضور وزير الصحة فراس الهواري وأمين عام الوزارة إلهام خريسات، ان هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، بهدف النظر بالمخالفات المتعلقة ببرامج الابتعاث والاختصاص في "الصحة".

من ناحيتهم، طالب النواب: تيسر كريشان وهايل عياش وأحمد القطاونة وايمن مدانات ومحمد العبابنة وعلي الطراونة ويحيى عبيدات وعدنان مشوقة واحمد الخلايلة ونضال الحياري وفراس القضاة وناجح العدوان، بضرورة وضع معايير واضحة وشفافة للابتعاث والاختصاص وتحقيق العدالة.


كما أكدوا في الوقت نفسه افتخارهم بالنظام الصحي في المملكة.

من جهته، قال الهواري ان هناك نقصا كبيرا في عدد من الاختصاصات الطبية في "الصحة"، مضيفا ان الوزارة بصدد وضع أسس ومعايير واضحة للابتعاث والاختصاص.


وأشار إلى أنه في العام الحالي تم رفع الطاقة الاستيعابية لبرامج الإقامات.
وأوضح الهواري أن المؤسسة التي يتم الابتعاث اليها هي التي تحدد معايير الاختيار ويكون لديها آلية واضحة ومعينة لذلك، لافتا الى ان الوزارة ستعمل على رفع المخصصات المالية للمبتعثين.


وتابع ان الابتعاث يتم من خلال الامتحانات والمقابلات والشواغر في الدائرة المبتعث اليها، مشيرا إلى ان "الصحة" ستعمل على الاستجابة لطلبات النواب المتكررة فيما يتعلق بالابتعاث الخارجي.


 




 

 


 

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