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الخميس، 04-01-2024 04:04 م

"الصحة النيابية" تطّلع على واقع الخدمات في مستشفى الجامعة الأردنية

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الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة الصحة النيابية على واقع الخدمات المقدمة في مستشفى الجامعة الأردنية.اضافة اعلان


وقال رئيسها النائب الدكتور محمد الخلايلة، خلال زيارة أجرتها اللجنة اليوم الخميس للمستشفى، إن هذه الزيارة تهدف للوقوف على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومناقشة التحديات التي يواجهها مستشفى الجامعة.

وأكد ضرورة توفير الدعم للقطاع الطبي وتعزيزه ليتمكن من تقديم الخدمات المثلى للمواطن.

وأوضح الخلايلة أن "الصحة النيابية" تعلم بأن التحديات المالية هي أكبر تحديات المستشفى، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به المستشفى للمرضى. 

وشدد على ضرورة تقديم خدمات فندقية للتشجيع على السياحة العلاجية.

وأضاف الخلايلة أن مستشفى الجامعة الأردنية هو أحد المستشفيات الرئيسية في عمان، وهو أول مستشفى جامعي تعليمي في الأردن.
 
من جهتهم، أبدى النواب: مساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، أحمد عشا، مروة الصعوب، ريما العموش، هايل عياش، دعمهم الكامل لمشروع بناء مستشفى للطوارئ يتبع لمستشفى الجامعة الأردنية.

 




 

 


 

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