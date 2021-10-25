الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

راصد: الحكومة حققت 14% من التزاماتها بعامها الأول

الإفتاء: لا يحق للشخص الدائن الرجوع عن الديون التي أسقطها

الفراية عن وثيقة الجلوة: ليست قانونا وملزمة

اصابات بحادث سير في إربد

الملك يتكفل بعلاج الرقيب كايد البرماوي

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 27.9% حتى نهاية آب/2021

الهناندة: نسخة سند الجديدة قبل نهاية العام

معلمون لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية والوزارة توضح

الضمان لـ الوكيل : صرف مستحقات بدل التعطل نهاية الأسبوع

الأردن يدعو رعاياه في السودان لاتخاذ الحيطة والحذر

الإثنين، 25-10-2021 09:43 ص

الصحة النيابية تعد بفتح ملف المواد الغذائية المسرطنة

159085710976196200


الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الصحة النيابية أحمد السراحنة إن الادعاءات بوجود مواد مسرطنة في غذائنا خطيرة ولا يمكن السكوت عليها.

وأضاف أن لجنة الصحة النيابية ستقوم باستدعاء وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء لاجتماع علني الأسبوع القادم.

وأكد أن نسبة عالية من الغذاء في الأردن آمنة، بسبب الاجراءات التي تتخذها مؤسسة الغذاء والدواء.

وأوضح أن اللجنة ستتواصل مع الدكتورة سناء جموة، لتقديم أدلتها، على كلامها بأن بعض المواد الغذائية مسرطنة.

وشدد على أن الغذاء، هو بمثابة الأمن القومي، ولا يجب التهاون أو التساهل فيه.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

تقرير انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة على طاولة النواب اليوم

285440_1_1632407453

النائب الرياطي تترشح لرئاسة مجلس النواب

w

طاقة الأعيان تطلع على مستجدات توسعة مصفاة البترول

92021984832465210783

الفايز يؤكد التزام مجلس الأعيان بدعم برامج وقرارات الحكومة

1634813718673

نواب يطالبون الحكومة بإيلاء الفاقد المائي والاعتداءات على خطوط المياه الأهمية القصوى

0f9a2d7269 (1)

النائب البدول تطالب بدعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية

أخبار متعلقة
السراحنة

الصحة النيابية: إدخال 8 حالات تسمم منها شاب عشريني إلى مستشفى جرش