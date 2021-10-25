الصحة النيابية تعد بفتح ملف المواد الغذائية المسرطنة

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الصحة النيابية أحمد السراحنة إن الادعاءات بوجود مواد مسرطنة في غذائنا خطيرة ولا يمكن السكوت عليها.



وأضاف أن لجنة الصحة النيابية ستقوم باستدعاء وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء لاجتماع علني الأسبوع القادم.



وأكد أن نسبة عالية من الغذاء في الأردن آمنة، بسبب الاجراءات التي تتخذها مؤسسة الغذاء والدواء.



وأوضح أن اللجنة ستتواصل مع الدكتورة سناء جموة، لتقديم أدلتها، على كلامها بأن بعض المواد الغذائية مسرطنة.



وشدد على أن الغذاء، هو بمثابة الأمن القومي، ولا يجب التهاون أو التساهل فيه.

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