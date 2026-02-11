"الصحة النيابية" "تكرم الدكتور وريكات تقديرا لمبادرته بإجراء عمليات عيون مجانية للمرضى

01:03 م

الوكيل الإخباري- كرمت لجنة الصحة والغذاء النيابية برئاسة أحمد السراحنة، الدكتور عامر وريكات، تقديرا لجهوده الإنسانية ومبادرته بإجراء عمليات عيون مجانية للمرضى.





وأشاد السراحنة بدور وريكات في التخفيف من معاناة غير القادرين، مؤكدا أن مبادراته تعكس القيم الإنسانية السامية وتعزز التكافل المجتمعي، كما ثمن إسهاماته في تنظيم ورشات تدريبية بمدينة الحسين الطبية ووزارة الصحة والقطاع الخاص، إلى جانب إجراء عمليات نوعية مجانا.



بدورهم، أكد النواب عبد الهادي البريزات، شاهر الشطناوي وحكم المعادات، اعتزازهم بالكفاءات الطبية الوطنية، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تمثل نموذجا مشرفا في خدمة الوطن، وتنسجم مع التوجيهات الملكية في ترسيخ روح الانتماء والمسؤولية.



وساهم وريكات في إجراء أول عملية صمامات مصغرة وتدريب نحو 25 طبيبا مجانا.



