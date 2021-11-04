الصحة النيابية تلتقي قموه وتزور الغداء والدواء الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري-خاص- كشف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور أحمد السراحنة أن لجنة الصحة ستزور مؤسسة الغذاء والدواء يوم الثلاثاء المقبل .



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ورجح السراحنة اليوم الخميس في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" أن اللجنة ستلتقي الدكتورة سناء قموه بداية الأسبوع المقبل.



وكانت لجنة الصحة النيابية صرحت سابقا أنها ستقوم بزيارة رسمية لمؤسسة الغذاء والدواء لتطلع على جميع أقسامها ومختبراتها وعلى ما تقوم به هذه المختبرات وعلى سير عمل المؤسسة بشكل عام.