الصحة النيابية تناقش الأدوية الممانعة في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري - تناقش لجنة الصحة والبيئة النيابية صباح الثلاثاء، موضوع الأدوية الممانعة في الأردن، فيما تشرع لجنة الاقتصاد والاستثمار بمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

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وتعقد اللجنة الإدارية اجتماعا؛ لمناقشة موضوع إحالة عدد من موظفي دائرة الجمارك العامة إلى التقاعد.



وتواصل اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018 و2019 و2020، فيما يتعلق بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بالإضافة لدائرتي الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات.





