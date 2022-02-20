الصحة النيابية تناقش الوضع الوبائي والتأمين الصحي اليوم

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تستكمل اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور عدد من القناصل الفخريين.



وتجتمع لجنة الصحة والبيئة لمناقشة قرارات الحكومة المتعلقة بالتأمين الصحي والوضع الوبائي في الأردن.



وتواصل اللجنة المالية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2020،2019،2018، والمتعلقة في الجامعة الأردنية، الجامعة الهاشمية، جامعة مؤتة، جامعة العلوم والتكنولوجيا.



كتلة التيار الديمقراطي النيابية تجتمع لمناقشة موضوع الكهرباء في الأردن، وذلك بحضور المهندس رائد الأعرج خبير الطاقة والكهرباء.

