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السبت، 11-12-2021 11:26 ص

الصحة النيابية توصي بإلغاء كافة الاحتفالات بما فيها رأس السنة - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أوصت لجنة الصحة النيابية بوقف وإلغاء كافة الاحتفالات والمهرجانات الفنية والغنائية بما فيها احتفالات رأس السنة بحسب رئيسها فريد حداد.

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وقال حداد لـ"ألوكيل الإخباري"، إنه يجب وقف كافة أشكال الاحتفالات والتجمعات سواء أكانت داخل القاعات أو في الساحات الخارجية في ظل استمرار ارتفاع الإصابات وتسجيل إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون في الأردن.


وأضاف أن المرحلة الحالية لا تحتمل الازدواجية في التعامل وخاصة مع تشديد الحكومة على منع دخول المباني الرسمية وسماحها بإقامة الاحتفالات بذريعة الوضع الاقتصادي وجلب السياحة الخارجية.


وأشار حداد إلى أن القطاع الصحي بحاجة إلى دعم مادي ولوجستي كبير في ظل الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها مع ارتفاع الإصابات.


وبيّن أن صحة المواطنين يجب أن تتقدم على أي مبدأ آخر، داعيا الوزارة إلى سرعة الاستجابة في إجراء الفحوصات واستخراجها بسرعة كما كانت في بداية الأزمة.


وأوضح أن نتائج الفحوصات اليوم تتأخر بشكل كبير مما يزيد من الإصابات والحالات بسبب مخالطة الأشخاص لبعضهم دون أن يعوا إن كانوا مصابين أم لا.


وشدد على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتطبيقها على الجميع وخاصة في فصل الشتاء الذي تنتشر فيه الأمراض التنفسية بشكل كبير.

 




 

 


 

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