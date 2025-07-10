"الصحة النيابية": سلامة المياه والغذاء أولوية وطنية

02:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737597 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية، اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور شاهر الشطناوي، لبحث سبل تعزيز سلامة المياه والأغذية، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب أحمد هميسات، ومساعد رئيس المجلس النائب محمد المراعية، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومساعد أمين عام وزارة الزراعة المهندس خليل عمرو. اضافة اعلان





وأكد الشطناوي، أن سلامة المياه والأغذية تُعد من أولويات الصحة العامة، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة المواطنين وحقهم في بيئة غذائية ومائية آمنة، مشددًا على أهمية تطوير خطط استباقية وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.



وأشار إلى أن اللجنة ستتابع هذا الملف بشكل دوري، وستسعى إلى وضع مؤشرات واضحة لقياس الالتزام بمعايير السلامة، ما يسهم في تطوير منظومة الرقابة وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية.



من جانبه، شدد هميسات على ضرورة أن تكون الرقابة على المياه والأغذية شاملة ومستدامة، داعيًا إلى توحيد الجهود وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة الإجراءات الوقائية ويكرّس ثقة المواطنين بالمنتجات المحلية.



كما أكد المراعية أهمية بلورة خطة وطنية شاملة تركز على التوعية والوقاية، إلى جانب تطوير أدوات الكشف المبكر عن الملوثات المحتملة، مؤكدًا دعم مجلس النواب الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة المياه والغذاء.



من جانبه، قال الهواري إن الوزارة ملتزمة بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، وتطوير الفحوصات المخبرية بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة ويعزز ثقة المواطن بها.



من جهته، أوضح مهيدات أن المؤسسة تواصل حملاتها الرقابية والميدانية، وتعمل على رفع جاهزيتها الفنية لتطبيق المعايير الصحية على جميع المنتجات الغذائية ومصادر المياه.



بدوره، أكد البطاينة أن السلطة تُنفذ حملات رقابية مكثفة على مصادر المياه وخطوط التوزيع، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد زيادة في الطلب، مع التركيز على الإجراءات الوقائية لضمان سلامة التزويد المائي.



كما أشار عمرو إلى أهمية ضمان جودة المنتجات الزراعية الطازجة وتشديد الرقابة عليها، مع تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية.



بدورهم اكد النواب، الدكتور هايل عياش، الدكتور عمر بني خالد، الدكتورة حياة الميسمي، الدكتور عبدالهادي البريزات، حسين الطراونة، وحسين العموش، أهمية تكثيف الجولات التفتيشية، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تثقيفية للمواطنين حول أسس السلامة العامة، بما يضمن حمايتهم من أي مخاطر صحية محتملة.