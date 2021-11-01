الصحة النيابية: لجنة تحقيق بتصريحات قموه حول الغذاء

الوكيل الإخباري-رصد- أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور احمد السراحنة أن اللجنة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء بالصحة الغذائية للتحقيق بما قالته سناء قموه، مشيرا إلى أنه ربما يكون أفراد من لجنة الصحة النيابية جزء من هذه اللجنة للمتابعة.



وأضاف السراحنة اليوم الاثنين في تصريحات صحفية "تواصلنا مع الدكتورة سناء قموه بعد تصريحاتها على الفور وطلبنا منها إرسال الدراسات التي قامت بها وهي بين أيدينا الآن، وسنقوم باستضافتها في مجلس النواب لنعقد معها اجتماعا في أقرب فرصة" منوها إلى أنه لم يستضفها مجلس النواب اليوم ليكون الاجتماع بدون مشادات أو أطراف نزاع.



وأوضح أن اللجنة ستقوم بزيارة رسمية لمؤسسة الغذاء والدواء لتطلع على جميع أقسامها ومختبراتها وعلى ما تقوم به هذه المختبرات وعلى سير عمل المؤسسة بشكل عام.



وأكد السراحنة على أن القوانين رادعة وفي مكانها ولكن المشكلة في الرقابة والضمير، مطالبا بزيادة الرقابة على كل المنشآت التي تتعلق بالغذاء، ومتابعتها بشكل يومي وجيد.



وأضاف قائلا: "إذا رأينا أن هذه القوانين غير رادعة في الأيام القادمة سنطالب بتغييرها".



ونوه إلى أن لجنة الصحة ستتابع كلام النائب تيسير كريشان بشأن دخول شحنة أغذية فاسدة إلى المملكة.

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