الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

"العقبة الرقمية" تطلق منصة جديدة لتعزيز حلول الأمن السيبراني

افتتاح فعاليات مؤتمر الاتجاهات الحديثة في بيئة الأعمال

توضيح حول مباراة الوحدات والفيصلي الجمعة المقبل

خلال ساعات.. ارتفاع ملحوظ على اسعار الذهب في الاردن

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

مدير الأمن العام يلتقي وزير الداخلية العراقي

"الصحة النيابية": مصرّون على توحيد لائحة الأجور الطبية

تعرّف على السيناريو الأكثر ترجيحاً بشأن رفع الفائدة الشهر القادم

فلسطين النيابية: الاحتلال يستهدف الأردن والوصاية الهاشمية

تحويلات مرورية على أوتوستراد عمان - الزرقاء

الأربعاء، 23-08-2023 04:24 م

"الصحة النيابية": مصرّون على توحيد لائحة الأجور الطبية

WhatsApp Image 2023-08-23 at 4.16.47 PM (1)


الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور فراس القضاة أهمية النهوض بواقع الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز كل الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات العلاجية لهم.اضافة اعلان


حديث القضاة جاء عقب اجتماع لجنة الصحة الذي عقدته بدار المجلس اليوم الأربعاء لبحث الخلاف الدائر بين نقابة الأطباء وشركات التأمين بحضور نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي ومدير عام اتحاد شركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي رنا طهبوب ومدير الشؤون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة نايف أبو عليم.

وحضر الاجتماع النواب: مقرر اللجنة هايل عياش وفريد حداد ومحمد الخلايلة وايمن مدانات وهادية السرحان وتيسير كريشان، والنائبين: عطا بداح وسليمان القلاب .

وقال القضاة ان اللجنة أكدت أهمية الوصول لحلول مرضية ومناسبة، لافتاً الى ان الغاية من اللقاء جاء بهدف الاطلاع على سير الاتفاق الذي ابرم مؤخراً من قبل اللجنة المشكلة من نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين والبنك المركزي.

وأضاف ان اللجنة شددت على ضرورة اطلاعها على عمل اللجنة المشكلة من الأطراف ذات العلاقة أولاً بأول وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة لصالح المواطنين المؤمنين صحياً.

وأوضح القضاة ان أعضاء اللجنة النيابية أبدوا موقفهم تجاه عديد من النقاط الواردة ، مؤكداً إصرارها على توحيد لائحة الأجور الطبية للمصلحة العامة التي تعزز صفة الاستقرار للقطاع الطبي الخاص والسياحة العلاجية.

وقال: ان الهاجس الوحيد القابع امام لجنة الصحة النيابية هو ضمان استمرارية التأمين الصحي بتغطية كلف العلاج وضمان استقبال الأطباء للمرضى المومن عليهم والذي يشكلون ما نسبته 16% من المؤمنين بالمملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
القدس1-1

فلسطين النيابية: الاحتلال يستهدف الأردن والوصاية الهاشمية

WhatsApp Image 2023-08-23 at 3.36.22 PM

"مالية النواب" تناقش تقارير "المحاسبة" المتعلقة ببلديات محافظات الشمال

M63A9908

الأعيان يعيد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى لجنة الخدمات

0L5A0436

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

0L5A0017

الصحة النيابية تناقش قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين

WhatsApp Image 2023-08-22 at 3.49.41 PM

مالية النواب" تطالب أمانة عمان بتزويد "المحاسبة" بتقرير حول الاستيضاحات

أخبار متعلقة
M63A9908

مجلس النواب يقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مع تعديلات عليه

معلمات-المدارس-الخاصة

الأسرة النيابية: توصيات للحكومة لإيجاد حلول لمشكلات المعلمات في القطاع الخاص

1691059682486

الفايز يُثمن دور ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام

1691060956690

الأعيان يطلع على الخطة الوطنية المُنسقة لمواجهة الزلازل

0L5A0436

قانونية الأعيان تقر معدل"تشكيل المحاكم الشرعية"

WhatsApp Image 2023-08-02 at 2.19.59 PM

متى يبدأ العمل بمعدل قانون السير الجديد في الأردن؟