"الصحة النيابية": مصرّون على توحيد لائحة الأجور الطبية

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور فراس القضاة أهمية النهوض بواقع الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز كل الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات العلاجية لهم.حديث القضاة جاء عقب اجتماع لجنة الصحة الذي عقدته بدار المجلس اليوم الأربعاء لبحث الخلاف الدائر بين نقابة الأطباء وشركات التأمين بحضور نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي ومدير عام اتحاد شركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي رنا طهبوب ومدير الشؤون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة نايف أبو عليم.وحضر الاجتماع النواب: مقرر اللجنة هايل عياش وفريد حداد ومحمد الخلايلة وايمن مدانات وهادية السرحان وتيسير كريشان، والنائبين: عطا بداح وسليمان القلاب .وقال القضاة ان اللجنة أكدت أهمية الوصول لحلول مرضية ومناسبة، لافتاً الى ان الغاية من اللقاء جاء بهدف الاطلاع على سير الاتفاق الذي ابرم مؤخراً من قبل اللجنة المشكلة من نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين والبنك المركزي.وأضاف ان اللجنة شددت على ضرورة اطلاعها على عمل اللجنة المشكلة من الأطراف ذات العلاقة أولاً بأول وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة لصالح المواطنين المؤمنين صحياً.وأوضح القضاة ان أعضاء اللجنة النيابية أبدوا موقفهم تجاه عديد من النقاط الواردة ، مؤكداً إصرارها على توحيد لائحة الأجور الطبية للمصلحة العامة التي تعزز صفة الاستقرار للقطاع الطبي الخاص والسياحة العلاجية.وقال: ان الهاجس الوحيد القابع امام لجنة الصحة النيابية هو ضمان استمرارية التأمين الصحي بتغطية كلف العلاج وضمان استقبال الأطباء للمرضى المومن عليهم والذي يشكلون ما نسبته 16% من المؤمنين بالمملكة.